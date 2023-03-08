الجيش اليمنى يحبط محاولات تسلل الحوثيين بـ تعز

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن وحدات من القوات المشتركة والجيش اليمنى بمحور البرح خاضت الثلاثاء، اشتباكات مع مليشيا الحوثى إثر محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية ومحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية حاكمة فى خطوط التماس غربى منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وأضافت أن القوات اليمنية المشتركة أجبرت الحوثيين على الفرار، بعد وقوع إصابات مباشرة فى صفوفها، فيما تعد هذه الاشتباكات هى الثالثة من نوعها فى ذات القطاع خلال أسبوع.