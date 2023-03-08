بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا مع دخول الأزمة الروسية عامها الثانى

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعمهما المستمر لأوكرانيا مع دخول الأزمة الروسية عامها الثانى، بما فى ذلك التزامهما بمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا لعدوانها.





وناقش الرئيسان، بحسب ما أورده البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأربعاء، سبل التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التى تفرضها الصين على النظام الدولى القائم على القواعد. كما أكد القادة مجددا التزامهم بالتنسيق الوثيق، بشأن تسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة.

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