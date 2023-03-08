«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استعدادات قطاع غزة لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "بأسواق تعج ببركات الشهر الفضيل معبقة برائحته التى اعتادها الأهالى هنا، تجار أعدوا بضائعهم المزينة ببريق يخطف الأنظار، وهذا سوق الزاوية يحاكى حال الغزيين منتظرا إقبالهم".

وأوضح أحد رواد السوق: "سوق الزاوية متعارف عليه بأنه سوق من أقدم أسواق قطاع غزة، وعند قدوم شهر رمضان يكون الإقبال عليه من جميع أبناء قطاع غزة بشكل غير طبيعى".

وتابع آخر: "سوق الزاوية يكون الاستقبال فيه بشكل تام، والتجهيزات من المحلات تجهيزات كاملة لاستقبال الشهر الفضيل، ونستقبله بالبضاعة التى تجهز لرمضان خصيصا وللزبائن ونأمل من الله أن تكون سنة خير على الجميع".

وتابع التقرير: "زينة وألوان وألعاب أطفال واستعدادات تشمل توفير المواد التموينية والخضار والبهارات، كل شيء ينتظر بدء توافد المواطنين بقدراتهم الشرائية المختلفة".

وأشار أحد رواد السوق: "الناس تعد ميزانية خاصة لهذا الشهر، من ناحية المأكولات والملابس والمفروشات فى البيت، ومعظم البيوت تتجهز بالكامل خلال هذا الشهر، وهو سوق جاهز لاستقبال الناس".

وأوضح التقرير: "بين الطقوس المميزة للعبادة والزيارات العائلية، وعلى أضواء الفوانيس يستعد أهالى القطاع بكل إمكانياتهم بقلوب متشوقة لتفاصيل شهر رمضان، يستعدون وكلهم أمل بأن يأتى محملا بالسلام".