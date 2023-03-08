«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع التضخم يدفع الفنزويليين لمغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "أزمة غذاء متفاقمة تمر بها فنزويلا التى عانت لسنوات من تضخم مفرط فى النصف الثانى من العقد الثاني، يلتهم كل شيء فى طريقه حتى دخول الفنزويليين".

وأضاف: "جائعون يلهثون وراء مصادر دخل مختلفة لتوفير حاجاتهم من الطعام والدواء، هكذا ترك التضخم الفنزويليين، ولم يسلم منه حتى أصحاب الامتيازات النسبية الذين يمكنهم الوصول إلى الدولار الأمريكى".

وتابع: "العديد من المواطنين فى فنزويلا فروا من البلاد، فى محاولة منهم لبدء حياة جديدة بعيدا عن موطنهم الذى أصبحوا كما الغرباء فيه".

وقالت إحدى المواطنات: "أحيانا لا يكون لدى الناس هنا ما يكفى من المال لدفع أجرة المواصلات أو أحيانا يكون لديك الأجرة ولكن ليس لديك وجبة الإفطار، أعرف العديد من الزملاء الذين لا يتناولون العشاء فى بعض الأحيان، وكثير منهم ليس لديهم من يساعدهم".

وأضافت: "يدور الاستهلاك هنا فى الغالب حول الطعام ويمكنك رؤية المتاجر فارغة، الناس لا يذهبون إلى المتاجر لأنهم لا يستطيعون شراء أى شيء آخر إلا الطعام وأسعار المواد الغذائية ترتفع كل يوم، ولدينا تضخم بنسبة 300% فهذا الاقتصاد هو الأكثر تضخما فى العالم".

وأوضح التقرير: "فى أواخر عام 2022 بدأ نمو أسعار المستهلك فى فنزويلا يتسارع بشكل حاد فى الوقت الذى تكافح فيه البلدان فى جميع أنحاء العالم ارتفاع التضخم فى أعقاب وباء كورونا".

وأشار: "300 هو الرقم الذى وصل إليه الضخم فى فنزويلا عام 2022 مما دفع الأسعار للارتفاع بأكثر من 37% فى ديسمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه".