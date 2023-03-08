جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيزى، اليوم الأربعاء، أنه سيزور قريبا الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن، فى قمة يتوقع أن يتخلّلها الإعلان عن اتفاق ضخم، تستحوذ بموجبه كانبيرا على غواصات تعمل بالدفع النووى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال ألبانيزى "سألتقى الرئيس بايدن فى الولايات المتحدة، وسنعلن قريبًا عن مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات التى سيتمّ اتخاذها". ومن شأن حيازة أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووى أن تغيّر ميزان القوى العسكرية فى منطقة المحيط الهادئ. وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ذكرت الأحد الماضى، أن بايدن وألبانيز ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك سيعلنون كيفية وموقع بناء الغواصات فى اجتماع مشترك، سيُعقد فى الولايات المتحدة فى 13 مارس الجارى. وفى سبتمبر 2021 أثارت أستراليا غضب فرنسا بإعلانها إلغاء عقد بقيمة 56 مليار يورو لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية، والاستعاضة عنها بغوّاصات تعمل بالدفع النووى، قالت كانبيرا إنّها ستستحوذ عليها بموجب انضمامها إلى تحالف "أوكوس" الثلاثى (أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا). وبفضل انضمامها إلى هذا التحالف ستحصل أستراليا على ثمانى غواصات تعمل بالطاقة النووية، فى خطوة قال ألبانيز إنّها ستشكّل "أكبر قفزة فردية" فى القدرات الدفاعية للبلاد فى تاريخها. وعلى مدار الأشهر الـ18 الماضية، جرت خلف الكواليس محادثات مفصّلة بين واشنطن وكانبيرا ولندن حول حصول أستراليا على تقنيات الدفع النووى الفائقة الحساسية. ويصعب اكتشاف الغواصات التى تعمل بالدفع النووى، إذ يمكنها السفر لمسافات طويلة ولفترات طويلة. ومن المتوقع أن يتم تسليح الغواصات الأسترالية بصواريخ كروز المتطوّرة. وكانت بكين عبّرت عن معارضتها الشديدة لحيازة كانبيرا هذه الغواصات، ورأت فى هذه الخطوة تطورًا "خطيرًا" يهدف إلى محاصرتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أستراليا يزور واشنطن للحصول على غواصات نووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.