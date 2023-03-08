الكرملين يطالب بإجراء تحقيق عاجل بشأن حادث «نورد ستريم»

جدة - نرمين السيد - وطالب الكرملين، بإجراء تحقيق عاجل وشفاف بشأن الحادث، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن الدول التى لها مصلحة فى نقل الغاز الروسى حصريا عبر أراضى أوكرانيا هى من تقف وراء الهجوم على خطى غاز "نورد ستريم".

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