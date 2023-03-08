العالم اليوم - أرملة بيليه ترث 30% من أصوله والبقية لأبنائه السبعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 11:24 صباحاً - كشف محامي أرملة أسطورة البرازيل الراحل بيليه إن أرملته سترث 30% من أصوله، وفقا للوصية التي تركها بطل العالم 3 مرات.

وتضمنت وصية بيليه الإشارة إلى امرأة قد تكون ابنة غير معترف بها، بحسب ما أفاد لويس كينيل، محامي أرملة بيليه لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتنص الوصية على أن مارسيا سيبيلي أوكي، زوجة بيليه الثالثة والأخيرة، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو، حيث كان يعيش الزوجان، وفقاً لمحاميها.

وقال كينيل إن الأصول الأخرى المملوكة لبيليه، الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أواخر ديسمبر عن عمر 82 عاماً، تشمل المزيد من العقارات وحصة في علامته التجارية، مضيفاً أنه لم يتم إجراء جرد كامل بعد وبالتالي لا يمكن تحديد المبلغ الاجمالي للتركة.

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ 70% المتبقية من التركة، والتي سيتقاسمها أولاد اللاعب السابق الأسطوري السبعة الآخرون، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف كينيل "أشار (بيليه) إلى احتمال وجود ابنة أخرى، سيعتمد التعرف عليها على اختبار الحمض النووي والذي لم يخضع له بيليه بسبب الوباء وحالته الصحية".

وحسب كينيل فإن المرأة المعنية هي مواطنة برازيلية وقد اتخذت خطوات قانونية للاعتراف بها على أنها ابنة بيليه.

وكانت محكمة في ساو باولو أمرت بيليه بالخضوع لاختبار الحمض النووي في سبتمبر 2022، وفقاً لموقع "جي1"، على أن يتم إجراء الاختبار الآن على أحد أبنائه السبعة المعترف بهم.

يشار إلى أن أيقونة كرة القدم تزوج 3 مرات، واعترف رسميا بسبعة أبناء، وهم 3أطفال من زواجه الأول عام 1966: فتاتان وصبي.

وخلال هذه الفترة، أنجب بيليه أيضاً ابنة، ثمرة علاقة خارج نطاق الزواج في عام 1968، واعترف بها في عام 2002.

ومن زواجه الثاني في عام 1994، ولد توأمان.

وهو أيضاً والد ابنة ولدت عام 1964 من علاقة مع مدبرة منزل لم يعترف بها في البداية، لكن بعد 5 سنوات من الصراع القانوني، حكمت المحاكم لصالح الشابة في عام 1996 التي طالبت بالاعتراف بأبوتها، وتوفيت بالسرطان عام 2006.

وفي العام 2016، تزوج بيليه من سيدة أعمال هي مارسيا سيبيلي أوكي، من دون إنجاب أطفال من هذا الارتباط.