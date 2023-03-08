العالم اليوم - لتطوير إنتاج الكهرباء.. العراق يوقع 3 عقود مع "سيمنز" الألما

انتم الان تتابعون خبر لتطوير إنتاج الكهرباء.. العراق يوقع 3 عقود مع "سيمنز" الألما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 09:22 صباحاً - وقّع العراق ثلاثة عقود مع شركة "سيمنز" الألمانية لتأهيل ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، كما أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، في بلد يشهد انقطاعات يومية للكهرباء نتيجة لتهالك البنية التحتية.

ويأتي توقيع هذه العقود الثلاث على هامش زيارة رسمية لأربعة أيام تجريها وزيرة الخارجية الألمانية للعراق أنالينا بيربوك.

تنضوي العقود الثلاثة الموقعة الثلاثاء على "أعمال التأهيل" لمحطات كركوك (وسط)، ومحطتين أخريين في بغداد، الرشيد والصدر، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وبحسب البيان، تغطي العقود "خدمة المحطات لمدة خمس سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 ميغاواط".

وأضاف البيان أن "الحكومة الألمانية ستعمل ولأول مرة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الشركة للعقود المبرمة والتقيّد بها"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية "تمكنت بهذه العقود الثلاثة من الحصول على تخفيض مالي يصل إلى نسبة 30 بالمئة".

وهذه العقود جزء من مذكرة تفاهم وقعت مع "سيمنز" في برلين خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي لألمانيا.

والعراق بلد غني بالموارد النفطية لكن بنيته التحتية متهالكة نتيجة عقود من الحروب وفساد مزمن. ويشهد العراق انقطاعات متكررة للكهرباء بفعل هذه البنية التحتية الكهربائية المتردية.

وقد تدوم هذه الانقطاعات اليومية من أربع إلى عشر ساعات في اليوم، وتعيق حياة 42 مليون عراقي، فيما يلجأ الميسورون منهم إلى استخدام مولدات كهربائية لتعويض النقص.

وينتج العراق نحو 24 ألف ميغاواط من الكهرباء، لكن من أجل تفادي الانقطاعات الكهربائية، تحتاج البلاد إلى 32 ألف ميغاواط لتغطية احتياجاتها.

وتسعى بغداد، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء من الجارة إيران، إلى تنويع مواردها في هذا المجال.

منتصف فبراير، وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية، تتضمن أيضاً العمل على تأهيل وتحديث محطات طاقة كهربائية على مدى خمس سنوات. وتتضمن المذكرة أيضاً "إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية".