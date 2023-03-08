العالم اليوم - بعكس الأسواق.. أسهم اليابان تلامس قمة 3 أشهر ونصف

انتم الان تتابعون خبر بعكس الأسواق.. أسهم اليابان تلامس قمة 3 أشهر ونصف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 09:22 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تدعمت التوقعات بشأن شركات التصدير بفعل تراجع الين.

وتحركت الأسهم اليابانية بعكس باقي الأسواق الآسيوية، إذ تراجعت معظمها، بسبب خشية المستثمرين من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل أسرع في حال استمر التضخم.

وارتفعت أيضا أسهم شركات التجزئة وسط تفاؤل بشأن عودة السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ كبيرة، وذلك بعد أن أعادت اليابان فتح حدودها هذا الشهر.

وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.48 بالمئة إلى 28444.19 نقطة بعد أن واصل بقوة مكاسبه في التعاملات بعد الظهيرة. وكان قد لامس مستوى 28469.41 نقطة قبل دقائق فقط من الإغلاق، وهو مستوى لم يسجله منذ 24 نوفمبر.

وصعد المؤشر بنحو 3.5 بالمئة منذ يوم الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 2051.21 نقطة، ولامس مستوى 2053.01 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.

الأسواق الآسيوية

انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2429.83 نقطة.

كذلك تراجعت الأسهم الصينية بعد إعلان مسؤولين في بكين عن خطط لإجراء تعديل تنظيمي. وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.5 بالمائة مسجلا 20021.10 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3269.33.

وانتشرت المخاوف في وول ستريت الثلاثاء بعد تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للنواب الأميركيين أن المجلس سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة إذا لزم الأمر لمكافحة التضخم.

"تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط يوم الأربعاء مع بيع أسهم عالمية بعد تصريحات جيروم باول المتشائمة"، حسبما ذكر أندرسون ألفيس، الخبير في مؤسسة أكتيف تريدز.

ومن المتوقع أن يؤدي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وقال باول في كلمته أن "المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق".

وأضاف في شهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ أن المجلس مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقال باول "إذا كانت البيانات تشير إلى وجود ما يبرر المزيد من الإجراءات، فسنكون مستعدين لرفع أسعار الفائدة. من المحتمل أن تتطلب عملية استعادة استقرار الأسعار أن نحافظ على موقف مقيد للسياسة النقدية لبعض الوقت."

سيتحدث باول إلى اعضاء الكونغرس مجددا مساء الأربعاء، وسيراقب المتداولون ما إذا كان سيعزز خطابه الأول أو سيخفف من حدته.

وتراجعت الأسهم في وول ستريت بسبب القلق من تصريحات باول والمخاوف من ركود محتمل في المستقبل.

فانخفض مؤشر (إس آند بي 500) بنسبة 1.5 بالمئة مسجلا أحد أسوأ نتائجه هذا العام، وأغلق عند 3986.37 نقطة. كما فقد مؤشر داو جونز الصناعي 1.7 بالمائة، ليصل إلى 32856.46 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك 1.3 بالمائة إلى 11.530.33 نقطة.