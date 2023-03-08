روسيا تنتقد التسريبات حول هجمات على التيار الشمالى

جدة - نرمين السيد - انتقدت وزارة الخارجية الروسية تسريبات وسائل الإعلام الغربية حول هجمات "نورد ستريم"، واصفة إياها بأنها تتم من قبل أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانونى ويخططون لصرف انتباه المجتمع الدولى عن الفاعل الحقيقى.





ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، "التساؤل المطروح هو: من الذى يسمح بمثل هذه التسريبات، ونشرها بنطاق واسع من المعلومات؟ والجواب: هو أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق فى المجال القانونى، وسوف يصرفون انتباه المجتمع الدولى عن الحقائق بكل طريقة ممكنة".

وشددت زاخاروفا على أهمية أن تستجيب ما وصفتها بالأنظمة الغربية المتورطة فى الحادث للطلبات الرسمية للجانب الروسى وأن تأخذ فى الاعتبار مواد التحقيق الصحفى للصحافى الأمريكى هيرش، دون استبدالها برشقات مجهولة.

من جانبه، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، ان الزعم بأن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا يمكن أن تكون وراء التخريب، يثبت أننا على حق فى الإصرار على تبنى قرار من مجلس الأمن الدولى بشأن بدء تحقيق دولى فى التخريب فى "نورد ستريم" تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف أنه تم التصويت على مشروع القرار الروسى الذى يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة للتحقيق فى التخريب فى نورد ستريم فى مجلس الأمن الدولى، سيتم بحلول نهاية مارس الجارى.