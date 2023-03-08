وأسفر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين فى التظاهرة، عن إصابة عدد منهم بالاختناق، قبل أن يعالَجوا ميدانيا.
وقال مدير عام نادى الأسير الفلسطينى فى بيت لحم عبد الله الزغارى إن الأسرى فى معتقلات الاحتلال موحّدين أكثر من أى وقت مضى، وهذا بحد ذاته رسالة للمحتل، أنهم لن يركعوا وسيحققون مطالبهم دون نقصان، وأن الحركة الأسيرة من الثوابت الوطنية ولن يُسمح بتركيعها.
وأضاف الزغارى "شعبنا اليوم يؤكد من خلال هذه الوقفة أنه موحّد خلف قضية الأسرى، ودماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم على درب الحرية"، مشيرا الى أن المشاركين فى الوقفة نددوا بجرائم الاحتلال وآخرها ما جرى فى جنين ومخيمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يقمع تظاهرة جديدة لـ التنديد بمجزرة جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.