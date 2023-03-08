الاحتلال يقمع تظاهرة جديدة لـ التنديد بمجزرة جنين

جدة - نرمين السيد - قمع جنود الاحتلال الإسرائيلى تظاهرة سلمية عند المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم، تم تنظيمها لمساندة الأسرى الفلسطينيين والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية والتى تمثل آخرها فى العدوان على مخيم جنين.





وأسفر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين فى التظاهرة، عن إصابة عدد منهم بالاختناق، قبل أن يعالَجوا ميدانيا.

وقال مدير عام نادى الأسير الفلسطينى فى بيت لحم عبد الله الزغارى إن الأسرى فى معتقلات الاحتلال موحّدين أكثر من أى وقت مضى، وهذا بحد ذاته رسالة للمحتل، أنهم لن يركعوا وسيحققون مطالبهم دون نقصان، وأن الحركة الأسيرة من الثوابت الوطنية ولن يُسمح بتركيعها.

وأضاف الزغارى "شعبنا اليوم يؤكد من خلال هذه الوقفة أنه موحّد خلف قضية الأسرى، ودماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم على درب الحرية"، مشيرا الى أن المشاركين فى الوقفة نددوا بجرائم الاحتلال وآخرها ما جرى فى جنين ومخيمها.