جيش الاحتلال يخترق السيادة اللبنانية جوا وبحرا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، اخترقت للأجواء اللبنانية لمسافة 300 متر ولمدة 20 دقيقة، وذلك بالإضافة إلى اختراق زورق حربى إسرائيلى للمياه الإقليمية اللبنانية الجنوبية لمسافة 370 مترا ولمدة ساعة و40 دقيقة.





جاء ذلك فى بيانين للجيش اللبنانى، أمس الثلاثاء، حيث أكد أنه بتاريخ اليوم وتحديدا فى الساعة السابعة و55 دقيقة الثلاثاء خرقت طائرة مسيّرة عن بعد "درون" تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، فوق بلدة عباسية الغجر "الحدودية جنوبى لبنان" لمسافة حوالى 300 متر ولمدة 20 دقيقة، ثم غادرت الأجواء اللبنانية.

وأشار البيان إلى أنه بتاريخ الثلاثاء أقدم زورق حربى تابع لإسرائيل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة "جنوبى لبنان"، لمسافة حوالى 370 مترًا ولمدة ساعة و40 دقيقة. وأوضح الجيش اللبنانى أن الخرقين تجرى متابعتهما بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان "اليونيفيل".