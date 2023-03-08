رئيس الوزراء الكندى: إرسال مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، أوضح ترودو أن كندا ستمدد مهمتها لتوفير التدريب الهندسى فى أوكرانيا حتى الخريف على الأقل، وسيتم نشر مدربين طبيين كنديين لمساعدة القوات الأوكرانية فى المهارات الطبية القتالية.

ووقعت أوتاوا أيضًا اتفاقية هيدروجين جديدة مع الاتحاد الأوروبى، سيتم العمل بموجبها على تعبئة الاستثمار ودعم الشركات والحصول على طاقة نظيفة عبر المحيط الأطلسى.

يأتى ذلك تزامنا مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى كندا مع التركيز على الطاقة النظيفة والتجارة ودعم أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين فى مؤتمر صحفى مشترك مع ترودو فى كينجستون بمقاطعة أونتاريو الرئيسية إن كندا وأوروبا تقفان جنبًا إلى جنب فى دعم أوكرانيا.