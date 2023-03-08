أوكرانيا تنفى مسؤوليتها عن شن هجوم على طائرة فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة روسيا اليوم، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، حيث قال "نرفض رفضا قاطعا تلميحات روسيا بشأن التورط المزعوم للجانب الأوكرانى فى الأحداث التى وقعت فى مطار ماتشوليشى، ومن الواضح أن هذه محاولة أخرى لخلق تهديد مصطنع من قبل أوكرانيا".

وكان الرئيس البيلاروسى، أعلن فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتقال "إرهابى يتبع للاستخبارات الأوكرانية ومعه شركاؤه" المتورطون فى محاولة تخريب طائرة الإنذار المبكر الروسية ء-5، فى مطار ماتشوليشى بالقرب من مينسك.

وأشار إلى أن كييف، جندت شخصا روسيا، وهو متورط فى محاولة تخريب الطائرة الروسية المتمركزة فى المطار البيلاروسى.