إحباط محاولات تسلل جديدة لـ عصابات الحوثى فى هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، أن قواته بالتعاون مع القوات المشتركة، نجحت فى إفشال محاولات تسلل جديدة من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية غربى مدينة تعز اليمنية وكبدتها خسائر بشرية ومادية.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وحدات من القوات المشتركة والجيش اليمنى بمحور البرح خاضت اليوم اشتباكات مع ميليشيا الحوثى إثر محاولتها مهاجمة مواقع عسكرية ومحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية حاكمة فى خطوط التماس غربى منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة. وأضافت أن القوات اليمنية المشتركة أجبرت الميليشيا الإرهابية على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة فى صفوفها، فيما تعد هذه الاشتباكات هى الثالثة من نوعها فى ذات القطاع خلال أسبوع.

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