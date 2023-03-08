روسيا توجه اتهاما جديدا لـ الدول الغربية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق قال ممثل روسيا فى منظمة التجارة العالمية دميترى لياكيشيف، إن العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض النظام التجارى متعدد الأطراف، وتحد من دور منظمة التجارة، وتضر بالاقتصاد العالمى.

ووفقًا لوكالة أنباء نوفوستى الروسية، أوضح لياكيشيف، أن عدد الإجراءات المناهضة لروسيا التى اتخذتها أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبى واليابان ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبعض أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين، يقترب من 3000 إجراء".

وأضاف: "العقوبات لم تؤثر على روسيا فحسب، بل أثرت أيضا على دول أخرى، لا سيما أولئك الذين يريدون مواصلة التجارة مع روسيا وفقا للقواعد"، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا "تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد العالمى، وتؤدى إلى تفاقم أزمة الاقتصاد والطاقة والغذاء العالمية وأيضا تقويض النظام التجارى متعدد الأطراف".

وأكد لياكيشيف أن: "التجاهل الصارخ للمبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية" يقلل من دورها كحجر زاوية لهذا النظام، وفرض إجراءات تجارية منحازة سياسيا من جانب واحد يضع معيارا جديدا لا يتمتع بموجبه أى عضو فى منظمة التجارة العالمية بالحصانة من نفس المعاملة غير المشروعة".

كما لفت الدبلوماسى الروسى إلى، أن الأساليب التى يتبعها بعض أعضاء المنظمة "تؤدى إلى تفاقم تجزئة النظام التجارى متعدد الأطراف إلى كتل متنافسة، وبالتالى تدمير أسس منظمة التجارة العالمية"، مضيفًا ان "جوهر منظمة التجارة العالمية هو فتح التجارة"، بينما "الاتجاه الذى نشهده اليوم يتحرك فى الاتجاه المعاكس".

وحث الدبلوماسى الروسى أعضاء منظمة التجارة العالمية وأمانتها على "أن يكونوا أكثر موضوعية فى تقييم الأسباب الحقيقية، والعواقب الضارة للمشاكل التى يواجهها الاقتصاد العالمى، والنظام التجارى متعدد الأطراف ككل".