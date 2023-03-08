العالم اليوم - إنفوغرافيك.. محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 07:19 صباحاً - أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح الهداف التاريخ لفريق ليفربول الإنجليزي.. ويواصل كتابة التاريخ مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ورغم بدايته المتواضعة هذا الموسم، فإن صلاح قاد "الليفر" لسحق منافسه التقليدي في الكلاسيكو الإنجليزي، في ليلة تألقه عندما تمكن ليفربول من الفوز على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب الآنفيلد ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من المسابقة.

وفي هذه المباراة، تمكن صلاح من إحراز هدفين، رافعا رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 129 هدفا، أصبح بواسطتها الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي وتفوق على أسطورة الريدز روبي فاولر بهدف.

تفوق على أساطير ليفربول

بعد أن رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في البريميرليغ إلى 129، أصبح الملك المصري، الأكثر تسجيلا للفريق الأحمر في البطولة.

ووفقا لعدد أهداف الأساطير "السابقين" لليفربول في البريميرليغ، كان روبي فاولر الهداف التاريخي للفريق برصيد 128 هدفا.

وعندما تفوق عليه محمد صلاح بعدد الأهداف، قام بتحيته ورفع القبعة له.

ويحتل المركز الثالث ضمن أساطير النادي والأكثر تسجيلا للأهداف، اللاعب ستيفن جيرارد وله 120 هدفا، ويليه مايكل أوين برصيد 118 هدفا.

وفي المركز الخامس جاء السنغالي ساديو ماني برصيد 90 هدفا، ثم البرازيلي فيرمينو برصيد 79 هدفا.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح صلاح، بهدفيه في مرمى الشياطين الحمر، أول لاعب في ليفربول يسجل في مانشستر يونايتد خلال 6 مباريات متتالية.

صلاح مع ليفربول

كانت بداية صلاح في الموسم الحالي صعبة، وواجه صعوبات أمام المرمى، ولكنه نجح حتى الآن في إحراز 11 هدفا، غير أنها ليست كافية لملاحقة الهداف المتصدر حاليا، نجم مانشستر سيتي إيرلينع هالاند الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 27 هدفا.

ومنذ التحاقه بفريق الريدز، كان صلاح من المنافسين دائما على صدارة الهدفين، ولعل أفضل مواسم التهديفية في الدوري الإنجليزي كان موسم 2017- 2018 عندما سجل 32 هدفا، وحصد آنذاك جائزة "الحذاء الذهبي".

ونجح صلاح أيضا بتسجيل 22 هدفا في البريميرليغ في موسمي 2018- 2019 و2020- 2021، و19 هدفا في موسك 2019- 2020، و23 هدفا في الموسم الماضي.

توزيع الأهداف

الإنفوغرافيك المرفق يوضح تفاصيل الأهداف التي حصد صلاح من خلالها لقب الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ.

فقد أحرز الفرعون 102 هدف بقدمه اليسرى، 20 هدفا بالقدم اليمنى و7 أهداف بواسطة الرأس.

وبحسب الأماكن، فقد تمكن صلاح من تسجيل 121 هدفا من داخل منطقة الجزاء، منها 18 هدفا من نقطة الجزاء، و8 من خارجها.