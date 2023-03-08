الصين: هكذا يجب أن تكون العلاقات مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية الصين خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطنى الشعبى، إن بكين ملتزمة بسياسة خارجية مستقلة قائمة على السلام واستراتيجية انفتاح متبادل المنفعة.

ومضى قائلاً: "واشنطن تدعى أنها تسعى إلى التنافس مع الصين ولكنها لا تسعى إلى الصراع. ومع ذلك، فإن ما يسمى بالمنافسة فى الواقع يعنى احتواء وقمع الصين من جميع النواحى، وإشراك البلدين فى لعبة محصلتها صفر".

وأضاف إن الخطاب الأمريكى عن "إقامة حواجز حماية" و"عدم السعى إلى الصراع" يعنى ببساطة أنه لا ينبغى للصين أن ترد بالقول أو الفعل عند الافتراء أو الهجوم وهو ما وصفه بـ"المستحيل".

ومضى قائلاً: "إذا لم تضغط الولايات المتحدة على المكابح واستمرت فى الإسراع فى الاتجاه الخاطئ، فلن يمنع أى قدر من الحواجز الخروج عن المسار وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".