العالم اليوم - اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين اثنين

انتم الان تتابعون خبر اصطدام طائرتين إيطاليتين في الجو ومقتل طيارين اثنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 04:19 صباحاً - أعلن سلاح الجو الإيطالي في بيان أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مناورة عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.

تحطمت طائرتان من طراز (يو-208) بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرق روما. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن إحدى الطائرتين سقطتا على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.

وقدمت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.