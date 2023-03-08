رئيس وزراء فلسطين يوجه نداء عاجلا لـ الولايات المتحدة بعد مجزرة جنين

جدة - نرمين السيد - عبَّر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، عن إدانته للمجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جنين، والتى ارتقى على إثرها 6 شهداء، وأصيب آخرون، فضلا عن استهداف المنازل، وتخريب الممتلكات.





وطالب اشتية الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بالتدخل لوقف المجازر المتنقلة فى المدن والبلدات والقرى والمخيمات، التى يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطينى. كما دعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، وعن جميع الجرائم المرتكبة، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب. وأكد اشتية حق الشعب الفلسطينى فى مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتقدم بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، من ذوى الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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