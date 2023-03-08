مسيرات فلسطينية حاشدة تنديدا بـ مجزرة الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - انطلقت مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الفلسطينيين فى محافظة طولكرم الواقعة فى شمال غرب الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، تنديدًا بالمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى "جنين" وارتقى على إثرها 6 شهداء.





وخلال المسيرة، ردد المتظاهرون تكبيرات وهتافات وطنية منددة بالاحتلال الإسرائيلى وعدوانه، ودعا المشاركون فيها إلى التصدى لإرهاب وجرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلى، الليلة، جماهير الشعب الفلسطيينى للإضراب الشامل غدًا فى محافظات الضفة كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.

وقال منسق اللجنة عصام بكر إن الإضراب يأتى استنكارًا لمجزرة الاحتلال واستمرار مسلسل القتل بحق أبناء الشعب الفلسطينى، مضيفا أن الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب فى المواقع كافة.

وفى سياق متصل، شارك آلاف الفلسطينيين فى قطاع غزة، مساء أمس، فى مسيرات ووقفات تنديدًا بمجزرة جنين، ودعمًا للأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وخرجت المسيرات عقب صلاة العشاء من مُختلف المساجد والساحات والميادين العامة، وتمركزت على مفترقات الطرق الرئيسية، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.

وفى مدينة غزة، شاركت الجماهير الغاضبة بمسيرة انطلقت من مفترق الاتصالات بحى الرمال غرب المدينة، وصولا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب المدينة، رافعين علم فلسطين وصورا للأسرى ولافتات تحيى صمود الأسرى فى وجه السجان وحكومة التطرف الفاشية بدولة الاحتلال.

وفى مدينة رفح جنوب القطاع، نظمت مسيرة على دوار النجمة فى المدينة، بينما فى خان يونس أقيمت وقفة بمنطقة الظهرة فى المعسكر، إضافة إلى مسيرات فى مخيمات النصيرات والبريج وسط القطاع، وفى جباليا شماله، استنكارا لجريمة الاحتلال فى جنين ودعما وإسنادا للأسرى وقضاياهم العادلة.

وصدحت المساجد بالتكبير تنديدا بمجزرة جنين، ونصرة للأسرى الذين تمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل.