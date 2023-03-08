جدة - نرمين السيد - ترأس نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمل اللبنانية، أمس الثلاثاء، اجتماعًا وزاريًا تعزيز إجراءات السلامة العامة فى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت"، بالعاصمة اللبنانية.





جاء ذلك بحضور وزراء الأشغال العامة والنقل على حمية والصناعة جورج بوشكيان والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والبيئة ناصر ياسين والأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ورئيس جهاز أمن المطار العميد فادى كفورى. وفى سياق متصل، قررت الحكومة اللبنانية الإبقاء على التوقيت الصيفى على أن يتم اعتبارا من منتصف ليل 25 مارس الجارى تقديم الساعة ساعة واحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى يترأس اجتماعا وزاريا بشأن مطار بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.