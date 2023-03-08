خبير اقتصادى: أمريكا تبطئ من صادرات الرقائق الإلكترونية للضغط على الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية من الجزائر مع الإعلامى أحمد بيشتو فى برنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن سوق السيارات شهدت نقصا كبيرا فى أوروبا وكل الدول، وارتفاع أسعار السيارات، كل هذه مضاربة من الولايات المتحدة للضغط على الصين وأوروبا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وبسبب أزمة تايوان.

وتابع أن هناك حلول أخرى تتجه إليها الصين فى المستقبل، مثل توطين صناعة الرقائق فى الصين، فبدون رقائق لا يمكن تصنيع سيارات جديدة، وبالتالى لا بد أن تقاوم الصين هذا الضغط الأمريكى، حيث تتوقع أمريكا عدم وجود رد من الصين على احتكار واشنطن سوق الرقائق.

ولفت إلى أنه اليوم لا معنى للمنظمة العالمية للتجارة، لأنها ممولة بنسبة 60% من الولايات المتحدة، واليوم أوروبا تعانى فى صناعة الرقائق، ولا يصلح فى وضع مثل ذلك اللجوء إلى قانون دولى أو منظمات دولية، فالعولمة انتهت، وكل الدول الكبرى الآن تصنع احتياجاتها على أرضها.