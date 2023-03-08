القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بـ20 آلية عسكرية و220 جنديا

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 6 فلسطينيين، وأكثر من 10 إصابات، خلال عملية الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين بالضفة الغربية.





وأضافت "السلامين" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن أكثر من 20 آلية عسكرية، وجرافات، ومروحيات، وما يزيد على 220 جنديًا شاركوا فى عملية اقتحام المسجد الأقصى بحجة الأعياد اليهودية.

وأوضحت أن الاقتحام جاء بهدف اعتقال أحد الشباب الفلسطينيين المتهمين فى تنفيذ عملية بلدة حوارة التى حدثت خلال الأيام الماضية ضد المستوطنين الإسرائيليين.

وتابعت أن القوات الخاصة من قِبل قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فى الضفة الغربية، مستقلة شاحنة تحمل لوحة فلسطينية، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع اقتحام مخيم جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر القديم شرقى مدينة نابلس، واعتقلت 2 من المواطنين داخل عمارة سكنية.

ونوهت بأن هناك تصريحًا من وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حول التصعيد من قِبل الجانب الإسرائيلى، والمزيد من العنف داخل المنطقة.