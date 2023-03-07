الخارجية الألمانية: الهجمات الصاروخية الإيرانية على الحدود العراقية غير مقبولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:26 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء، خلال زيارتها للعاصمة العراقية بغداد إن الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية غير مقبولة وتعرض الناس والاستقرار البلاد للخطر.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها العراقي، "لا تنم هجمات النظام الإيراني الصاروخية عن قمعه الطائش والوحشي لشعبه فحسب، بل تعرض حياة الناس واستقرار المنطقة بأكملها للخطر من أجل التشبث بالسلطة، وهذا غير مقبول تماماً ويشكل خطرا على المنطقة بالكامل".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية.

وقال "نشكر برلين على دعمها لبغداد في الحرب ضد عصابات داعش، ونشكر البرلمان الألماني على اعترافه بإبادة الإيزيدين"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية".

وأشار حسين إلى أن المباحثات مع نظيرته الألمانية تطرقت إلى ملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا والأزمة الروسية الأوكرانية، داعيا إلى لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة، بالإضافة إلى التباحث في ملف التغير المناخي ودعم ألمانيا للعراق في هذا المجال.