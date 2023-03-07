محلل سياسى لـ «القاهرة الإخبارية»: مليون و400 ألف متظاهر بشوارع فرنسا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمحلل السياسى كارزان حميد، إن الاحتجاجات الفرنسية شهدت مشاركة ما يقارب من مليون و400 ألف متظاهر فرنسى، وأن النقابات العمالية استطاعت فرض رأيها على الحكومة الفرنسية لمشروع رفع سن التقاعد، الذى طرحه الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون فى ولايته الأولى.





وأضاف كارزان، فى مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية مروة فهمى فى برنامج "منتصف النهار" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النقابات العمالية الفرنسية تناقشت فيما بينها لإيجاد بديل من أجل تعويض المتظاهرين بأموال مباشرة من أجل استمرارية الاحتجاجات الفرنسية. وتابع "حميد" أن الحكومة الفرنسية تعوّل على مجموعة من التعديلات حول قانون التقاعد تكون متوافقة بين التيارات المعارضة، التى ترفض المشروع الفرنسى. واندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على نظام التقاعد، اليوم الثلاثاء، بينما تشهد شوارع المدن الفرنسية، مظاهرات حاشدة، بمشاركة أكثر من مليون شخص، اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

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