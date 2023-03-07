نقابات فرنسا تقترح تعويض المتظاهرين «ماديا» لاستمرار التظاهرات

جدة - نرمين السيد - قال كارزان حميد، كاتب ومحلل سياسى، من باريس، إن النقابات العمالية الفرنسية تناقشت فيما بينها لإيجاد بديل من أجل تعويض المتظاهرين بأموال مباشرة من أجل استمرارية الاحتجاجات الفرنسية.





وأضاف "حميد" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الفرنسية تعوّل على مجموعة من التعديلات حول قانون التقاعد، تكون متوافقة بين التيارات المعارضة، التى ترفض المشروع الفرنسى. وأوضح أن الاحتجاجات الفرنسية شهدت مشاركة ما يقارب من مليون و400 ألف متظاهر فرنسى، وأن النقابات العمالية استطاعت فرض رأيها على الحكومة الفرنسية لمشروع رفع سن التقاعد، الذى طرحه الرئيس الفرنسى مانويل ماكرون فى ولايته الأولى. شهدت شوارع المدن الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، تصل إلى مشاركة أكثر من مليون شخص، اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

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