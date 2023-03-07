الاتحاد العام للعمل بفرنسا: 700 ألف متظاهر فى باريس ضد إصلاح نظام التقاعد

وأضاف الاتحاد النقابى أن هذا العدد أكثر من ضعف ما تم تسجيله خلال اليوم الأخير من التعبئة والحشد فى 16 فبراير الماضى.
وفى 19 يناير الماضى، يوم الاضراب الأول، أعلن الاتحاد عن مشاركة 400 ألف متظاهر.
ومن المنتظر أن تعلن بعد قليل وزارة الداخلية الفرنسية عن عدد المشاركين فى مظاهرات اليوم فى باريس وفى جميع أنحاء البلاد.
وانطلقت المسيرة فى الساعة الثانية مساء "بتوقيت باريس" من ساحة "راسباى" فى الدائرة 14 فى باريس، وصولا إلى ميدان "إيطاليا" فى الدائرة 13 فى العاصمة الفرنسية حيث انتهت التظاهرة فى السابعة مساء وسط العديد من التوترات والمناوشات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن.
ووفقا لمصدر بمديرية الأمن، تم توقيف 22 شخصا، حتى هذه اللحظة، على خلفية هذه المواجهات والتى بدأت عندما قام عشرات الاشخاص، يرتدون ملابس سوداء، بإتلاف السيارات وإحراق العديد من صناديق القمامة، حسب وسائل اعلام محلية. وعلى الفور، انتشرت قوات الأمن وقامت بتوقيفهم، وألقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
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