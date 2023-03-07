العالم اليوم - وزير خارجية السعودية: قرارات "أوبك +" تعكس التوافق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 09:22 مساءً - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول "أوبك +" تعكس التوافق داخل التحالف.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الأمير فيصل بن فرحان، فإن السعودية تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وقال للصحفيين في لندن "نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقر. (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

وأضاف "جميع القرارات في أوبك وأوبك + تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء".

وأردف "كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك بلاس يعكس ذلك التوافق".