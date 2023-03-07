عاجل.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على نظام التقاعد

جدة - نرمين السيد - وشهدت شوارع المدن الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، تصل إلى مشاركة أكثر من مليون شخص، اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وقال كارزان حميد، كاتب ومحلل سياسى، من باريس، إن النقابات العمالية الفرنسية تناقشت فيما بينها لإيجاد بديل من أجل تعويض المتظاهرين بأموال مباشرة من أجل استمرارية الاحتجاجات الفرنسية.

وأضاف "حميد" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الفرنسية تعوّل على مجموعة من التعديلات حول قانون التقاعد، تكون متوافقة بين التيارات المعارضة، التى ترفض المشروع الفرنسى.