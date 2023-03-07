لوكاشينكو: كييف تحاول جر مينسك إلى الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واتهم لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بأنه كان على علم بالعملية التخريبية ضد طائرات "a50" الروسية المتمركزة فى مطار بالقرب من مينسك.
ووصف الرئيس البيلاروسى سلوك الرئيس الأوكرانى بـ"السيئ"، قائلا: "لقد طلب إبرام اتفاقية عدم اعتداء معنا ويقول إنه ليست لدى كييف مشاكل مع مينسك وسعى لتوقيع معاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة لعدم الاعتداء وفى الوقت نفسه كان نظامه يحضر لعمل تخريبى فى بيلاروس".
وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد نشرت لقطات لطائرة الإنذار الرادارى المبكر "a-50" الروسية التى سبق أن أعلنت تقارير إعلامية عن تضررها جراء انفجارات فى قاعدة "ماتشوليشى" فى مقاطعة مينسك.
وأفادت بأن الطائرة تستمر بأداء المهام ضمن مجموعة القوات الروسية والبيلاروسية على أراضى بيلاروس.
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