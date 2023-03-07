القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بنجلاديش لـ15 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بإدارة الإطفاء فى بنجلاديش إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون، فى انفجار بمنطقة تجارية مزدحمة بالعاصمة داكا اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المسؤول إن الانفجار وقع داخل مبنى من سبعة طوابق وتسبب فى أضرار جسيمة بطابقين. وقال دينومونى شارما، مسؤول فى إدارة الإطفاء: "كانت هناك عدة متاجر تبيع الأدوات الصحية والسلع المنزلية. وتضررت فى الانفجار أيضا حافلة كانت متوقفة على الناحية الأخرى من المبنى". وذكر شارما أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل جهود الإنقاذ. وأظهرت صور من موقع الحادث أضرارا بالغة فى المبنى ومبان قريبة، وتأذى بعض المارة جراء تساقط الأنقاض والزجاج المكسور.

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