القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام مخيم جنين إلى 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين، بالضفة الغربية المحتلة، إلى 6 أشخاص، وإصابة نحو 11 آخرين بالرصاص الحى، وسط مخاوف من تصاعد العنف بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.





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