العالم اليوم - محمد بن راشد يجري أول اتصال مرئي مع النيادي من محطة الفضاء

انتم الان تتابعون خبر محمد بن راشد يجري أول اتصال مرئي مع النيادي من محطة الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 08:16 مساءً - وجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الشكر لنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر، متوجها بالتحية لكافة الشعب الإماراتي والعربي، في أول اتصال من محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك خلال أول اتصال مع سلطان النيادي، أجراه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مباشرة من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ووجه نائب رئيس دولة الإمارات كلمات الدعم لرائد الفضاء الإماراتي خلال الاتصال الأول: "الحمدلله على سلامتك سلطان ووصولك لمحطة الفضاء الدولية، شباب دولة الإمارات والشباب العربي يتابعونك ويتمنون لك التوفيق في مهمتك، مبروك والله يحفظك".

ومن جهته قال النيادي، إنه لديه جدول مزدحم من الأبحاث خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن طاقم "crew-5" المتواجد معهم على متن المحطة سيغادرها بعد ثلاثة أيام، فيما سيستلم طاقمه "crew-6" كافة المهام على متن المحطة.

وأضاف: "لدينا عدد لا بأس به من التجارب العلمية التي تشارك بها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع وكالات الفضاء العالمية، فضلا عن تجارب علمية تحمل بصمة إماراتية خالصة".

وتابع النيادي ردا على سؤال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول ماهية التجارب العلمية: "نحن كرواد فضاء نعتبر مادة للبحث في ظل انعدام الجاذبية، خاصة وأنه في يوم آخر سيعود الإنسان إلى القمر أو المريخ، وبالتالي لابد أن ندرس تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامنا لتلافي هذه المخاطر علينا".

وعن تأقلمه مع انعدام الجاذبية قال النيادي: "كنت أمازح الجميع وأقول لهم إن لدينا "سهيل" وهو أفضل مني في الحركة في ظل انعدام الجاذبية، لكن إن شاء الله الحركة ستكون أفضل في الأيام القادمة".

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة "ناسا" ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدييف.