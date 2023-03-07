روسيا: 1100 جندية عدد المجندات في حرب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 07:26 مساءً - مجندات روسيات يشاركن بحرب أوكرانيا ويعدلن بـ"مزاجهن الربيعي" شتاء النزاع المستمر شرقي أوروبا منذ أكثر من عام دون بوادر حسم أو مفاوضات.

واليوم الثلاثاء، كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن عدد النساء المشاركات في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك عشية حلول عيد المرأة الموافق 8 مارس.

1100 جندية روسية

جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث قال شويجو إن حوالي 1100 جندية يشاركن في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حصل ثلثهن على أوسمة حكومية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي، أعرب الوزير عن امتنانه لجميع النساء في الجيش الروسي لخدمتهن الواعية والنهج المهني والمسؤول في الأعمال التي يتم تكليفهن بها، وتمنى لهن "صحة جيدة، ومزاجا ربيعيا، ورفاهية أسرية".

اليوم العالمي للمرأة

وعشية اليوم العالمي للمرأة، أعرب سيرجي شويجو عن "خالص امتنانه للنساء العزيزات على رعايتهن ولطفهن ودفئهن ومثابرتهن في أيام المحن".

وبحسب شويجو، فإن المرأة "تدرك قدراتها بالكامل، وتشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد".

وتابع شويجو أن أكثر من 39 ألف امرأة، في المجموع، تخدم في صفوف القوات المسلحة الروسية، ما يقرب من 5 آلاف منهن ضابطات.

في سياق أخر كشفت تقارير إعلامية، أن القوات الروسية دفعت بدبابات ومقاتلات حديثة إلى أرض المعركة في أوكرانيا.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وذكر موقع العربية، في تقرير له عن حرب روسيا وأوكرانيا، أن مئات الصواريخ الروسية تسقط على منطقة دونيتسك يوميا، وذلك بالتزامن مع حديث عن انسحاب أوكراني وشيك من باخموت.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب في المنطقة، الإثنين، بعد أن أسقطت القوات الروسية ثلاثة صواريخ.

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام: إن الحطام المتساقط أدى أيضًا إلى سقوط بعض خطوط الكهرباء بالقرب من بلدة نوفي أوسكول، ولكن لم يُعرف على الفور النطاق الكامل للأضرار.

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركوف الأوكرانية، وتعرضت مرارًا لقصف منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، فيما يقاوم الجيش الأوكراني الدب الروسي بدعم لوجستي وعسكري من الغرب.

محاصرة باخموت دون جدوى

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على “فيسبوك”: إن الـقوات الروسية لا تزال تحاول محاصرة باخموت دون جدوى، مضيفة أن المدافعين عن المدينة صدوا العديد من الهجمات داخل المدينة وفي محيطها.

والقتال للسيطرة على باخموت محتدم منذ سبعة أشهر، وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب يبلغ نحو 70 ألفا.