مقتل 8 أشخاص وإصابة 100 آخرين فى انفجار مبنى ببنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وذكر أحد ضباط فى فريق الإطفاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن خمس وحدات إطفاء تعمل فى الموقع، مبينا أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين الأول مكون من 7 طوابق والثانى من 5.

وأضاف أنه حتى الآن، تم انتشال 8 جثث ونقل أكثر من 100 مصاب إلى مستشفى كلية الطب فى دكا، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.