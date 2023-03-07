العالم اليوم - 8 صفات تؤكد أن الشخص حريص على إسعاد الغير

انتم الان تتابعون خبر 8 صفات تؤكد أن الشخص حريص على إسعاد الغير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:22 مساءً - يركز بعض الأشخاص على راحتهم الشخصية فقط دون أن يكترثوا للآخرين، في حين يحرص بعض الناس على الغير، ويسعون إلى إسعاد معارفهم وأصدقائهم، حتى وإن تحملوا المشقة من وراء ذلك.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن خبيرة نفسية مواصفات بارزة للشخص الذي يبدي حرصا كبيرا على إسعاد الآخرين.

وبحسب الأخصائية النفسية، لوليتا سوغلاني، فإن هناك 8 مؤشرات تدل على أن شخصا ما يبذل جهدا لأجل إسعاد الآخرين:

- يكون هذا الشخص مواظبا على الاعتذار، فهو لا يقبل أن يكون قد أخطأ أو أساء للآخرين، حتى وإن تعلق الأمر بخطأ صغير.

- يميل إلى عدم رفض ما يطلبه الآخرون، فيجد صعوبة في أن يقول "لا"، حتى وإن كان الأمر على حساب راحته.

- هذا الشخص لا يميل إلى المجاهرة بهمومه ومشاكله، بل يحتفظ بها لنفسه في الغالب، دون إشراك الآخرين.

- يضطر هذا الشخص لأن يغير أشياء في حياته حتى يواكب الآخرين ومتطلباتهم، وهو ما يعني أنه إنسان جاهز للتضحية.

- هذا الشخص يسارع لمساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم، حتى أنه قد ينسى نفسه وسط الاهتمام بأهله وأحبته ومعارفه.

- يكون أميل إلى الأجواء الصافية، ولا يحبذ حصول النزاعات والمشاكل.

- لا يتوانى هذا الشخص عن تحميل نفسه مسؤولية المشاعر التي تحصل لدى الآخرين، لأنه ليس أنانيا يفكر في نفسه فقط.

- هذا الشخص يكون دائم البحث عن الموافقات والرضا من الخارج، أي أنه لا يقوم بما يحلو له فقط.