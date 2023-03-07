العالم اليوم - نور أرناؤوط: هناك فراغ كبير لنوع الدراما الاجتماعية عربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:22 مساءً - حقق المسلسل السوري "أقل من عادي"، للمخرجة نور أرناؤوط نجاحاً واسعاً رغم أنه لم يعتمد على نجوم اعتدنا رؤيتهم.

واعتمدت نور في تجربتها الإخراجية الأولى على الوجوه الجديدة من الممثلين السوريين مراهنة على النص والإخراج والأداء. المسلسل المؤلف من خمس عشرة حلقة يحكي قصة عائلة سورية تقيم في لبنان مسلطاً الضوء على تفاصيل عائلية بين المجتمعين السوري واللبناني. وفي لقاء لها مع "دوت الخليج" قالت نور: كان هدفي ألا أقدم شيء موجود في السوق أصلا وهذا كان التحدي بالنسبة لي.

أردت إعطاء فرصة للشباب الجدد الموهوبين الذين لم يعطوا أي فرصة على أي منصة.

حرصت على إجراء تجارب لقراءة النص قبل البدء بالتصوير.

أصعب شخص من جمهوري هو والدي المنتج هلال أرناؤوط، وأخذ وقتا طويلا لإعطائي هذه الفرصة.

الدراما السورية بحاجة شيء مختلف ووجهة نظر جديدة.

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