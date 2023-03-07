تحطم مقاتلتين ومصرع طاقميها في سماء إيطاليا
تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرتي تدريب تابعتين لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما، مما أدّى إلى مصرع قائديهما.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما أثناء تحليقهما بالقرب من غيدونيا مونتي سيليو، وهو مركز يقع في ضواحي روما، مما أدّى إلى وفاة الطيارين.
ولفتت إلى أن الطائرتين، سقطتا في مرج قرب لونجارينا، وحضرت الشرطة وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث.
وقال سلاح الجو في مذكرة له: "في وقت متأخر من صباح اليوم، طائرتان من طراز U-208 من الجناح الستين في جويدونيا، كانتا في رحلة كجزء من مهمة تدريبية مخطط لها مسبقا.. اصطدمت الطائرتان، لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي، وتحطمتا في منطقة بالقرب من مطار غيدونيا العسكري.. لسوء الحظ، توفي الطياران عند الاصطدام".
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