عاجل.. القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال تحاصر منزلا فى مخيم عسكر القديم شرقى نابلس، مشيرة إلى إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين وحاصرت منزلا وسط اشتباكات مسلحة، بين المقاومين وقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قامت بقصف المنزل المحاصر، واندلعت مواجهات بالمكان أدت إلى إصابة شاب، كذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم.

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