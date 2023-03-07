خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: القوات الروسية لم تدخل باخموت بعد

وأضاف "سلام" خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القوات الأوكرانية ما زالت تدافع عن المدينة وتمنع القوات الروسية من دخولها، على عكس التصريحات الروسية التى تشير إلى امتلاكهم جزءا كبيرا من المدينة.
وأوضح أن التقارير العسكرية، تشير إلى عدم دخول القوات الروسية إلى مدينة باخموت حتى الآن، مؤكدا أن الأمس شهد هجوما مضادا من قبل القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية للمدينة، وإبعاد القوات الروسية عن حدود المدينة وعن خطوط الإمداد الرئيسية للمنطقة.
وتابع، أن التسريبات التى نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، والتى قالت إن القوات الروسية أصبحت تسيطر على ثلاث طرق مؤدية إلى مدينة باخموت، ووجود خلافات بين الرئيس الأوكرانى وقادة الجيش، غير صحيحة على الإطلاق.
وذكر، أن القوات الروسية وقعت فى مصيدة مدينة باخموت، إذ إن القوات الروسية تخسر يوميا أكثر من 500 جندى، بين قتيل وجريح، لافتا إلى أن تلك المعركة تعطى المزيد من الوقت للقوات الأوكرانية؛ للتجهيز إلى عمليات مضادة على طول خطوط القتال.
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