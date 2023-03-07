«القاهرة الإخبارية» ترصد حركة إضرابات القطارات فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ويشهد السفر بالقطارات فى فرنسا إضرابات قوية فى مُختلف أنحاء البلاد مع إضراب العاملين عن العمل؛ احتجاجًا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

يُذكر أن شوارع المدن الفرنسية شهدت، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بمشاركة الآلاف، بينهم مسؤولون سياسيون.

وتسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة، والتى تمثلت فى مجموعة من الإجراءات السريعة فى هذا الصدد.