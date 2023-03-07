المصارف اللبنانية تقرر تعليق الإضراب أسبوعا آخر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 مارس 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- قالت المصارف اللبنانية، الجمعة، إنها قررت الاستمرار في العمل أسبوعا آخر؛ مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي احتجاجا على دعاوى القضائية وتحقيقات قانونية.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 (مارس) آذار 2023 مساء؛ لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد، وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها".

وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير/شباط الماضي؛ للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.

واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال.

وشجبت الجمعية عمل القاضية، وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.

وعلقت الجمعية إضرابها في 24 شباط/فبراير الماضي؛ للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي.

وجاء القرار بعد تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.

وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.

وقالت الجمعية الجمعة، إنها تحترم القضاء النزيه والعادل، وكررت مطالبتها السابقة "بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية" للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.

رويترز