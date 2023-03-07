تحطم طائرتى تدريب لسلاح الجو الإيطالى قرب العاصمة روما ومصرع طياريهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:29 مساءً - تحطمت اليوم الثلاثاء، طائرتا تدريب لسلاح الجو الإيطالي قرب العاصمة روما، مما أدى إلى مقتل طياريهما.

وذكرت وسائل إعلامية إيطالية أن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما أثناء تحليقهما بالقرب من غيدونيا مونتي سيليو، وهو مركز يقع في ضواحي روما، مما أدى إلى وفاة الطيارين.

وحسب موقع روسيا اليوم، سقطت الطائرتان، في مرج قرب لونجارينا، وحضرت الشرطة وعناصر الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وقال سلاح الجو في مذكرة: "في وقت متأخر من صباح اليوم، طائرتان من طراز U-208 من الجناح الستين في جويدونيا، كانتا في رحلة كجزء من مهمة تدريبية مخطط لها مسبقا. اصطدمت الطائرتان، لأسباب غير معروفة في الوقت الحالي، وتحطمتا في منطقة بالقرب من مطار غيدونيا العسكري. لسوء الحظ، توفي الطياران عند الاصطدام".