بوتين: تغلبنا على الصعوبات المالية الناتجة عن الخارج

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تمكنت من التغلب بشكل عام على الصعوبات والمشاكل التى تم خلقها من دول أخرى فى مجالات مختلفة، بما فى ذلك المشاكل المالية.





وأضاف بوتين "أود أن أسلط الضوء، ويسعدنى أن أفعل ذلك: على الرغم من بعض الصعوبات والمشاكل المعروفة والكبيرة التى نشأت نتيجة لأحداث معروفة، فإن الصعوبات التى جرت محاولة ولا تزال تحاول إيجادها لنا فى مختلف المجالات، بما فى ذلك المجال المالي، أود أن أؤكد أنه قد تمكنا من التغلب عليها بشكل عام بسبب العمل المهنى لمجتمعنا المصرفى والمؤسسات الحكومية وجهود البنك المركزى". وقال الرئيس الروسى، إن الوضع الصعب الذى تواجهه روسيا وسط العقوبات، يمكن أن يكون خطوة نحو مزيد من السيادة للبلاد. وتابع بوتين أن روسيا تمكنت من التغلب على الصعوبات بشكل عام، على الرغم من محاولات خلق مشاكل فى مجالات مختلفة للبلاد، بما فى ذلك المجال المالى.

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