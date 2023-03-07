مراسل «القاهرة الإخبارية»: إضرابات فرنسا مستمرة حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن جان لو ميلونشون، رئيس حزب "فرنسا الأبية"، شارك بنفسه فى المظاهرات، مشيرا إلى أن هناك تواجدا شرطيا مكثفا؛ لتأمين إضرابات اليوم فى البلاد.

وأضاف أن هناك قلة فى عدد القطارات العاملة، نظرا لإضراب العديد من قطاعات النقل، كما تم منع العديد من الشاحنات المحملة بالوقود من الوصول إلى الأماكن المستهدفة.

وأشار إلى أن هذه الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وستشمل قطاعات الدولة المهمة، مثل التعليم والنقل والطاقة وغيرها.

وتسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة، والتى تمثلت فى مجموعة من الإجراءات السريعة التى تهدف لمواجهة مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة.

وأشاد برونو لومير، وزير الاقتصاد، ببعض المتاجر التى ضاعفت عروضها وتخفيضاتها؛ من أجل تجاوز هذه الأزمة، وحرص على توجيه التحية إليهم.