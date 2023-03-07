النصب الإلكترونى.. ارتفاع غير مسبوق فى جرائم الإنترنت بالمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير فى بريطانيا، مؤخرًا، عن ارتفاع كبير فى جرائم الاحتيال عبر الإنترنت فى المملكة المتحدة خلال العام الماضى 2022، إذ أصبح الاحتيال تحديًا كبيرًا فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعدما نشطت عمليات الاحتيال فى القطاع العام والجرائم عبر الإنترنت.





وبحسب التقارير البريطانية، فقد استخدم المحتالون مخططات معقدة بشكل متزايد، لدرجة أنهم استطاعوا الوصول إلى صندوق الإغاثة الحكومية لوباء كورونا فى المملكة المتحدة. وقدرت بريطانيا خسائر الاحتيال بـ6.4 مليار جنيه إسترلينى، بينما قدرت لجنة الحسابات بالبرلمان الخسائر بـ 16 مليارًا، كما زادت الخسارة 6.49% بمقدار 20 مليون جنيه إسترلينى سنويا. وكشف مزود القروض الشخصية «Fluro» عن تلقى 72147 شكوى احتيال، حيث بلغ متوسط خسارة الفرد البريطانى 100 جنيه إسترلينى شهريًا، وزادت تقارير الاحتيال عبر الإنترنت فى المزادات 55.68% سنويًا، ليكلف الاحتيال البريطانيين فى لندن الكبرى 450.5 مليون جنيه إسترلينى. كما زادت شكاوى الاحتيال المتعلق بخطط الاستثمار إلى 14847 تقريرًا، ومن المقرر أن تقود هيئة مكافحة الاحتيال فى القطاع العام «PSFA» المهمة خلال العام 2024، إذ تسعى بريطانيا لرفع مهارات 7000 متخصص فى مكافحة الاحتيال، وتدريب 250 خبيرًا فى مخاطر الاحتيال بحلول نهاية 2023.

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