زلزال جديد يضرب تركيا

جدة - نرمين السيد - وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، قد ضربت الأحد الماضى، خليج إسكندرون بولاية هطاى جنوبى تركيا، إذ وقعت على عمق 5.39 كيلومتر تحت سطح البحر، بحسب بيان لإدارة الكوارث.

وفى 6 فبراير الماضى، ضرب جنوبى تركيا وشمالى سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا، وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.