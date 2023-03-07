العالم اليوم - وسط اشتباكات مسلحة.. قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:22 مساءً - اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم جنين، الثلاثاء، بعد اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين وقوات خاصة تقتحم شارع مهيوب في المخيم.

وتزداد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا، لا سيما بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى "محو" قرية فلسطينية شهدت قلاقل.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات عربية ودولية من مخاطر الاقتحامات على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس بشكل خاص.

وفي وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى صباح الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وتأتي الاقتحامات بعد دعوات من جمعيات استيطانية لتكثيفها، الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد البوريم (المساخر).