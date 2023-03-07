العالم اليوم - هل يمكن استبدال "السبورة" بنظارات الواقع الافتراضي؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:22 مساءً - أعلن مسؤولون تعليميون أنهم منفتحون تجاه استخدام الواقع الافتراضي على صعيد أوسع في المناهج التعلمية، فيما أكد خبراء التكنولوجيا أن الواقع الافتراضي بنسخته الحالية أصبح جاهزا لإحداث ثورة تعليمية.

فوفق الخبراء يمكن الاستفادة من ميزة الخيال والإبداع التي يتيحها الواقع الافتراضي بحيث نجعل الطلاب أكثر ارتباطا في المادة التعليمية وإبقاءهم متيقظين خلال الدرس، ناهيك أن الواقع الافتراضي يمكن أن يقرب الأفكار من أذهان الطلاب من خلال نقلهم لمسرح الحدث بحيث يجعل العملية التعليمة عابرة للزمان والمكان.

ويضرب مسؤولون في التعليم مثالا على ذلك بتأكيدهم أنه يمكن من خلال تقنية الواقع الافتراضي نقل الطلاب إلى محمية للحياة البرية بين المجرات حيث يتعين عليهم حل لغز سبب موت الكائنات الفضائية، على سبيل المثال.

كذلك يمكن أن يدخل الطلاب إلى أماكن متناهية الصغر كالجسم البشري ليمروا في رحلة عبر مجرى الدم.

ووفق دراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا مؤخرا أكدت أن الطلاب الذين استخدموا الواقع الافتراضي حققوا درجات أعلى بنسبة تسعة في المئة عند تصنيفهم وفقا لأهداف التعلم.

وفي حديث حول الموضوع قال الخبير التربوي والتعليمي، محمد خليل موسى لـ"دوت الخليج":